«Хотим всех удивить. Тем более, это – последнее мероприятие на аэродроме «Боровая»»: что ждёт зрителей фестиваля «Пронебо»

Новости Беларуси. Что покажут на фестивале, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту и фестиваля #Пронебо:
Мы хотим всех удивить. Тем более, что это – последнее мероприятие на аэродроме «Боровая». Я не могу сейчас раскрывать все карты.
У нас будет выступать очень известная российская группа.
Будут интересные концертные и развлекательные программы. Много зон детских, и для молодёжи, и для взрослых. Каждому найдётся занятие. Будет намного круче, чем во все предыдущие годы.
Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?