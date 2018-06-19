«Хотим всех удивить. Тем более, это – последнее мероприятие на аэродроме «Боровая»»: что ждёт зрителей фестиваля «Пронебо»

Новости Беларуси. Что покажут на фестивале, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту и фестиваля #Пронебо:

Мы хотим всех удивить. Тем более, что это – последнее мероприятие на аэродроме «Боровая». Я не могу сейчас раскрывать все карты.

У нас будет выступать очень известная российская группа.

Будут интересные концертные и развлекательные программы. Много зон детских, и для молодёжи, и для взрослых. Каждому найдётся занятие. Будет намного круче, чем во все предыдущие годы.

Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?