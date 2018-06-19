Собака-талисман «Пронебо» прилетит на фестиваль из Гродно: «Оказалась дрессированная, возможно, покажет мастер-классы»

Новости Беларуси. О собаке-«авиаторе» рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту и фестиваля #Пронебо:

На самом деле, изначально была идея, чтобы это был талисман фестиваля «Пронебо». В прошлом году у нас уже присутствовала собака-пилот на всех изображениях, связанных с фестивалем «Пронебо».

Но собака была нарисована, просто скачана из Интернета.

А в этом году пришла идея сделать настоящий талисман, потому что на мероприятиях такого высокого уровня всегда есть талисман. И мы организовали конкурс. Призвали хозяев придумывать различные образы. Было очень много классных образов, действительно, креативных, было очень сложно выбрать. С помощью жюри была выбрана собачка породы сиба-ину – они из Гродно прилетят к нам на фестиваль. С ним можно будет и сфотографироваться. Собака оказалась дрессированная, возможно, она покажет какие-то мастер-классы, а до этого она совершит ещё полёт и на вертолёте, самолёте, а возможно, что и на воздушном шаре.

Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?