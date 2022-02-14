«Валиева тоже не ставила под сомнение свой прыжок». Как привязывают политику к победе спортсменов?
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Алена Сырова, СТВ:
Многие следили за Олимпиадой и выступлением наших фристайлисток. Анна Гуськова завоевала серебро, с чем мы ее от всей души поздравляем. Я соглашусь со словами главы государства в поздравлении, которые прозвучали (читайте далее). Он сказал, что это серебро с золотым отливом. Действительно так, потому что помимо того, что спортсменам сейчас нужно среди своих коллег доказать, что они лучшие, показать результат, так еще и устоять под прессингом, который на них со всех сторон обрушивается. Мы это видели и во время Олимпийских игр в Токио, что происходило, как относились к нашим спортсменам. Мы видели все то, что происходило в преддверии Олимпиады в Китае. В связи с этим вопрос. Мы ожидали каких-то провокаций или особого отношения к выступлениям наших спортсменов сейчас, на зимней Олимпиаде?
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Мы никаких провокаций не ожидали, потому что знали, что наши спортсмены тренируются и работают на то, чтобы действительно показать хороший результат. Команды были настроены, команды сплоченные, с уверенностью смотрели на Олимпийские игры.
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Кирилл Казаков, СТВ:
Наши спортсмены действительно соревнуются, чтобы доказать прежде всего миру о том, какие у нас спортивные результаты есть, хорошие, как мы добиваемся их, что мы действительно чистые спортсмены в любом смысле слова – и в нравственном, и в допинговом. Но ведь та же самая россиянка Валиева, которая приехала на Олимпиаду, тоже не ставила под сомнение свой прыжок в четыре круга о том, что она его сделает. Но почему тогда западные функционеры говорят: а давайте просто его запретим, он опасный.
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Никто же этого не ожидает. Или сегодня та же самая Гуськова стояла на трибуне, получая награду, и наши же журналисты ее затравили за то, что двое других спортсменов стояли с большими флагами, а наша с маленьким. И когда говорят о том, что Гуськова взяла награду – она та, которая подписала непровластное письмо. Неужели это сейчас основное, что движет людьми, которые смотрят Олимпиаду? Либо мы просто должны как граждане гордиться тем, что спортсмены у нас едут побеждать? И доказывать, что страна сильна в спорте?
Вячеслав Дурнов:
Согласитесь, что основная наша страна действительно смотрит за тем, как спортсмены выступают, и гордятся своими спортсменами и результатами. А эта часть, о которой вы говорите, которые пытаются где-то подцепить, уколоть и спортсмена, и весь белорусский спорт… Это такое ничтожество в рамках численности.
Кирилл Казаков:
Джокович полетел в Австралию, получил международный хейт по поводу того, что он антиваксер, и полностью был лишен возможности выступать на Australian Open. Не политика ли сейчас влияет на то, кто побеждает и получает награды?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
К сожалению, те слова, которые всегда говорили, что спорт вне политики. Раньше это было все завуалировано. В последние 5-6 лет это все больше проявляется. И если посмотреть на эту тенденцию, то она, к сожалению, достаточно систематична. Самое большое началось с российских спортсменов, когда их пытались за тот же мельдоний, который придумано внесли в допинг, преследовать. Точно так же и с Джоковичем. Здесь картина гораздо более сложная, потому что он получил депортацию от Австралии. Автоматом он должен получить, если все будут делать в рамках их закона, как они обосновывали, депортацию в Америку, в Англию, где проходят все самые важные турниры для его карьеры. И эта депортация, насколько мне известно, трехлетняя. Что будет человек дальше делать, совершенно непонятно. К сожалению, была похожая история с Федерером в другом направлении. Поскольку он являлся представителем другой страны, к сожалению для спорта, это все аккуратно замяли и прошло. Сложно что-то говорить, делать, когда нет конкретных правил игры, когда их меняют на ходу.
Кирилл Казаков:
То есть весь этот олимпийский девиз о том, что во время Олимпиады останавливаются войны, какое-то примирение приходит… Дргуие правила.
Сергей Рутенко:
Мне кажется, мы должны, обязаны на это указывать, тогда и общество, и мировое сообщество будет это видеть, и об этом будет чаще говориться. Думаю, что только таким способом сможем что-то здесь доказать и изменить.
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