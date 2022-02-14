«Валиева тоже не ставила под сомнение свой прыжок». Как привязывают политику к победе спортсменов?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.

Алена Сырова, СТВ:

Многие следили за Олимпиадой и выступлением наших фристайлисток. Анна Гуськова завоевала серебро, с чем мы ее от всей души поздравляем. Я соглашусь со словами главы государства в поздравлении, которые прозвучали (читайте далее). Он сказал, что это серебро с золотым отливом. Действительно так, потому что помимо того, что спортсменам сейчас нужно среди своих коллег доказать, что они лучшие, показать результат, так еще и устоять под прессингом, который на них со всех сторон обрушивается. Мы это видели и во время Олимпийских игр в Токио, что происходило, как относились к нашим спортсменам. Мы видели все то, что происходило в преддверии Олимпиады в Китае. В связи с этим вопрос. Мы ожидали каких-то провокаций или особого отношения к выступлениям наших спортсменов сейчас, на зимней Олимпиаде?

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы никаких провокаций не ожидали, потому что знали, что наши спортсмены тренируются и работают на то, чтобы действительно показать хороший результат. Команды были настроены, команды сплоченные, с уверенностью смотрели на Олимпийские игры. «Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призеркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае – подробности здесь.

Кирилл Казаков, СТВ:

Наши спортсмены действительно соревнуются, чтобы доказать прежде всего миру о том, какие у нас спортивные результаты есть, хорошие, как мы добиваемся их, что мы действительно чистые спортсмены в любом смысле слова – и в нравственном, и в допинговом. Но ведь та же самая россиянка Валиева, которая приехала на Олимпиаду, тоже не ставила под сомнение свой прыжок в четыре круга о том, что она его сделает. Но почему тогда западные функционеры говорят: а давайте просто его запретим, он опасный. Арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой с допинг-пробой 14 февраля – читайте здесь. Никто же этого не ожидает. Или сегодня та же самая Гуськова стояла на трибуне, получая награду, и наши же журналисты ее затравили за то, что двое других спортсменов стояли с большими флагами, а наша с маленьким. И когда говорят о том, что Гуськова взяла награду – она та, которая подписала непровластное письмо. Неужели это сейчас основное, что движет людьми, которые смотрят Олимпиаду? Либо мы просто должны как граждане гордиться тем, что спортсмены у нас едут побеждать? И доказывать, что страна сильна в спорте?

Вячеслав Дурнов:

Согласитесь, что основная наша страна действительно смотрит за тем, как спортсмены выступают, и гордятся своими спортсменами и результатами. А эта часть, о которой вы говорите, которые пытаются где-то подцепить, уколоть и спортсмена, и весь белорусский спорт… Это такое ничтожество в рамках численности. Кирилл Казаков:

Джокович полетел в Австралию, получил международный хейт по поводу того, что он антиваксер, и полностью был лишен возможности выступать на Australian Open. Не политика ли сейчас влияет на то, кто побеждает и получает награды?