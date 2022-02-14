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Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае

14 февраля 2022 13:54
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Новости Беларуси. Лыжная акробатка Анна Гуськова стала серебряным призером Олимпийских игр. Белоруска чисто исполнила сложнейший прыжок и покорила сердца судей и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае-1

С завоеванием медали спортсменку поздравил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае-4

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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