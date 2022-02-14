Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае

Новости Беларуси. Лыжная акробатка Анна Гуськова стала серебряным призером Олимпийских игр. Белоруска чисто исполнила сложнейший прыжок и покорила сердца судей и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.