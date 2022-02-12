Арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой с допинг-пробой 14 февраля

Напомним хронологию событий. Валиева помогла дружине России выиграть командное олимпийское первенство у фигуристов. Позднее стало известно, что в декабре, на чемпионате своей страны, спортсменка сдала положительную допинг-пробу. 8 февраля Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву, но на следующий день отменило свое же решение. Затем Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения Валиевой. Вопрос в следующем: понесет ли наказание фигуристка. Если да, то какое. А если нет, то будет ли она допущена до турнира одиночниц, который начнется 15 февраля.