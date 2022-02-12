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Арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой с допинг-пробой 14 февраля

12 февраля 2022 20:34
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Объявлены дата и время рассмотрения так называемого «дела Валиевой». Выездная панель спортивного арбитражного суда состоится завтра, 13 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидается, что заседание начнется в 10:00 по минскому времени.  

Арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой с допинг-пробой 14 февраля-1

Напомним хронологию событий. Валиева помогла дружине России выиграть командное олимпийское первенство у фигуристов. Позднее стало известно, что в декабре, на чемпионате своей страны, спортсменка сдала положительную допинг-пробу. 8 февраля Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву, но на следующий день отменило свое же решение. Затем Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену временного отстранения Валиевой. Вопрос в следующем: понесет ли наказание фигуристка. Если да, то какое. А если нет, то будет ли она допущена до турнира одиночниц, который начнется 15 февраля. 

# Фигурное катание # Камила Валиева # Фотофакт

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