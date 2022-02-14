«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призёркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае

В суперфинал наша спортсменка вышла с последним, шестым результатом. А это значит, что она выступала первой. На решающую попытку Гуськова заявила сложнейший прыжок с коэффициентом сложности больше четырех. Фактически, это был ва-банк. Исполнение получилось если не идеальным, то весьма близким к этому. Разгон, фигуры, приземление. Все было на высоте. От судей лыжная акробатка получила почти 108 баллов. Это серебряная медаль.