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«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призёркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае

14 февраля 2022 13:49
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Новости Беларуси. Лыжная акробатка Анна Гуськова стала серебряным призером Олимпийских игр. Белоруска чисто исполнила сложнейший прыжок и покорила сердца судей и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призёркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае-1

В суперфинал наша спортсменка вышла с последним, шестым результатом. А это значит, что она выступала первой. На решающую попытку Гуськова заявила сложнейший прыжок с коэффициентом сложности больше четырех. Фактически, это был ва-банк. Исполнение получилось если не идеальным, то весьма близким к этому. Разгон, фигуры, приземление. Все было на высоте. От судей лыжная акробатка получила почти 108 баллов. Это серебряная медаль.

«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призёркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае-4

Анна Гуськова:
Очень холодно, очень радостно, но пока непонятно.

«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призёркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае-7

Серебро Пекина – уже вторая олимпийская награда нашей спортсменки. На Играх 2018-го она была лучшей.

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Фотофакт

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