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Теннисный турнир в Чикаго. Результаты выступлений белорусов

30 сентября 2021 12:56
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Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Чикаго. В матче второго круга она успешно справилась с американкой Хейли Баптист, которая занимает 174-ю строчку рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисный турнир в Чикаго. Результаты выступлений белорусов-1

Итоговый счет встречи – 6:2, 4:6, 6:3 в пользу Азаренко. Следующей соперницей станет девятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса.

Александра Саснович в 1/16 этого же турнира уступила Елене Рыбакиной. Двухсетовая игра завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Теннисный турнир в Чикаго. Результаты выступлений белорусов-4

Егор Герасимов, 112-я ракетка мира, вышел во второй круг турнира в Софии. За четвертьфинал он поспорит с итальянцем Янником Синнером, 14-м номером в табели о рангах. А Илья Ивашко в 1/8 сразится против француза Гаэля Монфиса, занимающего 20-ю строчку рейтинга.

# Теннис # Виктория Азаренко # Хейли Баптист # Гарбинье Мугуруса # Александра Саснович # Елена Рыбакина # Егор Герасимов # Янник Синнер # Илья Ивашко # Гаэль Монфис # Фотофакт

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