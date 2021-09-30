Теннисный турнир в Чикаго. Результаты выступлений белорусов

Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Чикаго. В матче второго круга она успешно справилась с американкой Хейли Баптист, которая занимает 174-ю строчку рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет встречи – 6:2, 4:6, 6:3 в пользу Азаренко. Следующей соперницей станет девятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Александра Саснович в 1/16 этого же турнира уступила Елене Рыбакиной. Двухсетовая игра завершилась со счетом 4:6, 4:6.