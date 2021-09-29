Тяжёлая атлетика. Белорусы завоевали три медали на юниорском чемпионате Европы

Новости Беларуси. Ни дня без медалей. По такому графику выступают белорусы на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем, если быть точным, то награды три. Две из которых – малые. В рывке наш богатырь оказался самым сильным: зафиксированный вес – 147 килограммов. Это малое золото. В толчке он стал третьим, взяв малую бронзу. Ну и по сумме двоеборья, у нас в активе большая бронза.