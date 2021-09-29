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Настольный теннис. Мужская сборная на старте чемпионата Европы уступила команде Украины

29 сентября 2021 22:43
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Новости Беларуси. Первый день командного чемпионата Европы по настольному теннису, который начался в Румынии, принес разные результаты для мужской и женской сборных Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Настольный теннис. Мужская сборная на старте чемпионата Европы уступила команде Украины-1

Барышни обнадежили. В дебютном противостоянии были биты сербки, причем легко и непринужденно – 3:0. У нас очки принесли Дарья Кисель, Дарья Триголос и Екатерина Боровок. 30 сентября ожидается непростое испытание с австрийками.

Настольный теннис. Мужская сборная на старте чемпионата Европы уступила команде Украины-4

А вот мужчины на старте потерпели поражение от украинцев. И даже притом, что в их рядах отсутствовал первый номер. Белорусы смогли победить только в двух мини-противостояниях. Но для общей виктории этого оказалось недостаточно – 2:3. Сильнее оппонентов были Глеб Шамрук и Павел Платонов. 30 сентября играем с главными претендентами на европейскую корону – немцами.

# Настольный теннис # Дарья Кисель # Дарья Триголос # Екатерина Боровок # Глеб Шамрук # Павел Платонов # Фотофакт

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