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КХЛ. Минское «Динамо» в домашнем матче минимально обыграло «Нефтехимик»

29 сентября 2021 22:45
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Новости Беларуси. Матчем с нижнекамским «Нефтехимиком» минское хоккейное «Динамо» завершило вторую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» в домашнем матче минимально обыграло «Нефтехимик»-1

Соперники были достойны друг друга. Они имели схожую статистику и намеревались пополнить копилку очков. На бумаге больше шансов разжиться баллами было у россиян, но на старте активничали «зубры». Они вдвое больше атаковали, чаще владели шайбой и практически в два раза перебросали оппонента. Только вот изменить стартовый ноль так и не смогли. Зато во втором территориальное преимущество все-таки переросло в голевое. Забросили Суворов и Усов.

КХЛ. Минское «Динамо» в домашнем матче минимально обыграло «Нефтехимик»-4

Сейчас «Динамо» ожидают четыре дуэли на выезде. Первая остановка 3 октября в Сочи.

# Хоккей Беларуси # Александр Суворов # Илья Усов # Фотофакт

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