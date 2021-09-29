КХЛ. Минское «Динамо» в домашнем матче минимально обыграло «Нефтехимик»

Новости Беларуси. Матчем с нижнекамским «Нефтехимиком» минское хоккейное «Динамо» завершило вторую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Матчем с нижнекамским «Нефтехимиком» минское хоккейное «Динамо» завершило вторую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперники были достойны друг друга. Они имели схожую статистику и намеревались пополнить копилку очков. На бумаге больше шансов разжиться баллами было у россиян, но на старте активничали «зубры». Они вдвое больше атаковали, чаще владели шайбой и практически в два раза перебросали оппонента. Только вот изменить стартовый ноль так и не смогли. Зато во втором территориальное преимущество все-таки переросло в голевое. Забросили Суворов и Усов.
Сейчас «Динамо» ожидают четыре дуэли на выезде. Первая остановка 3 октября в Сочи.