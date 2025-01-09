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Новости по тегу #Янник Синнер

Арина Соболенко и Янник Синнер приняли участие в церемонии жеребьёвки на Australian Open
09 января 2025 19:55

Арина Соболенко и Янник Синнер приняли участие в церемонии жеребьёвки на Australian Open

Соболенко и Синнер стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в одиночных разрядах
09 сентября 2024 14:45

Соболенко и Синнер стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в одиночных разрядах

«Впервые сыграем друг с другом на этом уровне». Соболенко в полуфинале US Open сразится со Швёнтек
08 сентября 2022 20:32

«Впервые сыграем друг с другом на этом уровне». Соболенко в полуфинале US Open сразится со Швёнтек

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open
06 сентября 2022 07:58

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open

Теннисный турнир в Чикаго. Результаты выступлений белорусов
30 сентября 2021 12:56

Теннисный турнир в Чикаго. Результаты выступлений белорусов

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Софии
29 сентября 2021 14:47

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Софии

Теннис. Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг турнира в Барселоне
19 апреля 2021 21:41

Теннис. Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг турнира в Барселоне