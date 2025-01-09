Новости по тегу #Янник Синнер

Первая ракетка мира Арина Соболенко начнет защиту титула матчем против американки Слоан Стивенс.
Синнер и Соболенко ранее синхронно выиграли первый из двух хардовых турниров Большого шлема – Australian Open. Это всего второй случай в истории, когда одна и та же пара одиночников побеждает на обоих турнирах Большого шлема в сезоне на харде.
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51