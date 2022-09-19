Теннис. WTA и ATP обнародовали новые рейтинги

Лучшей из белорусок по-прежнему остается Арина Соболенко, у нее 7-е место. При своих осталась и Виктория Азаренко, она 22-я в мире. Юлия Готовко опустилась на 7 пунктов, а вот Кристина Дмитрук, напротив, поднялась на 11 позиций. Вне конкуренции остается Ига Швентек.

Что касается мужчин, то значительных перестановок тоже не наблюдается. Продолжает возглавлять топ Карлос Алькараз из Испании. Наш Илья Ивашко чуть продвинулся вверх и остановился на 59-м месте.