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Теннис. WTA и ATP обнародовали новые рейтинги

19 сентября 2022 14:49
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Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обнародовали очередные рейтинги. Глобальных изменений не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. WTA и ATP обнародовали новые рейтинги-1

Лучшей из белорусок по-прежнему остается Арина Соболенко, у нее 7-е место. При своих осталась и Виктория Азаренко, она 22-я в мире. Юлия Готовко опустилась на 7 пунктов, а вот Кристина Дмитрук, напротив, поднялась на 11 позиций. Вне конкуренции остается Ига Швентек.  

Что касается мужчин, то значительных перестановок тоже не наблюдается. Продолжает возглавлять топ Карлос Алькараз из Испании. Наш Илья Ивашко чуть продвинулся вверх и остановился на 59-м месте.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Юлия Готовко # Кристина Дмитрук # Ига Швёнтек # Карлос Алькараз # Илья Ивашко # Фотофакт

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