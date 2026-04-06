В Минске длина велопутей превысила 360 километров

Продолжает развиваться в столице сеть веломаршрутов. Общая длина превышает 360 километров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ближайшие годы разрозненные участки велодорожек объединят в единую систему. Будет создана карта. К 2030 году протяженность велодорожек планируют увеличить до 380 километров. Также в городе устанавливают информационные знаки и специальные светофоры. Создается инфраструктура для хранения транспорта. Только в прошлом году в Минске были введены в эксплуатацию более 40 велопарковок и 8 велогаражей.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ежегодно наблюдается тенденция, что наши жители города используют велосипед не только как средство активного отдыха, но и как средство передвижения по городу. В городе делается все, чтобы развивалось велодвижение, передвижение на велосипеде, также для популяризации проводятся спортивно-массовые мероприятия непосредственно для детей. Это соревнование, которые проходят в каждом районе, «Першы ровар» и финальное соревнование с участием победителей на «Минск-Арене». И, конечно, стало уже традиционное такое соревнование, как велопарад, который проходит в конце мая, в начале каникулярного периода.
Для популяризации велодвижения разработано девять туристических маршрутов – по одному в каждом районе города. Их общая протяженность превышает 70 километров.
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