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В Минске длина велопутей превысила 360 километров

06 апреля 2026 19:02
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Продолжает развиваться в столице сеть веломаршрутов. Общая длина превышает 360 километров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ближайшие годы разрозненные участки велодорожек объединят в единую систему. Будет создана карта. К 2030 году протяженность велодорожек планируют увеличить до 380 километров. Также в городе устанавливают информационные знаки и специальные светофоры. Создается инфраструктура для хранения транспорта. Только в прошлом году в Минске были введены в эксплуатацию более 40 велопарковок и 8 велогаражей.

В Минске длина велопутей превысила 360 километров-2

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ежегодно наблюдается тенденция, что наши жители города используют велосипед не только как средство активного отдыха, но и как средство передвижения по городу. В городе делается все, чтобы развивалось велодвижение, передвижение на велосипеде, также для популяризации проводятся спортивно-массовые мероприятия непосредственно для детей. Это соревнование, которые проходят в каждом районе, «Першы ровар» и финальное соревнование с участием победителей на «Минск-Арене». И, конечно, стало уже традиционное такое соревнование, как велопарад, который проходит в конце мая, в начале каникулярного периода.

Для популяризации велодвижения разработано девять туристических маршрутов – по одному в каждом районе города. Их общая протяженность превышает 70 километров.

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# Велосипед

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