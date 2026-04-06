Какие категории граждан наиболее уязвимы перед киберпреступниками – рассказал эксперт

Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Но в руках аферистов они могут таить опасности. Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Еще несколько лет назад понятие кибербезопасность было техническим термином, а сейчас это синоним защищенности. Мы привыкли быть в сети, значит оставаться в курсе событий. О том, как не оказаться при этом в сетях, распознать мошенников и не пойти у них на поводу, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Кто является наиболее незащищенной категорией населения? Кто в зоне риска?