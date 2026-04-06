Прямой эфир

Какие категории граждан наиболее уязвимы перед киберпреступниками – рассказал эксперт

06 апреля 2026 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Но в руках аферистов они могут таить опасности. Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Еще несколько лет назад понятие кибербезопасность было техническим термином, а сейчас это синоним защищенности. Мы привыкли быть в сети, значит оставаться в курсе событий. О том, как не оказаться при этом в сетях, распознать мошенников и не пойти у них на поводу, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Кто является наиболее незащищенной категорией населения? Кто в зоне риска?

Какие категории граждан наиболее уязвимы перед киберпреступниками – рассказал эксперт-2

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Все зависит именно от того способа, который выбрали злоумышленники для совершения своих противоправных действий. Если рассматривать категорию обмана в сети, допустим, на тех же самых социальных страницах, различных сайтах, то это будет категория людей, которые приобретают товары либо услуги и пользуются все-таки этими сервисами. Допустим, категория людей будет условно 25, 35 либо 45 плюс. Если мы берем такие виды киберпреступлений, как звонки, когда злоумышленники представляются работниками поликлиник, ЖКХ, предприятий по замене домофонов – также это очень актуально. То это уже категория, конечно, ближе к 50, 60 – пенсионеры.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Дмитрий Стасюлевич # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске длина велопутей превысила 360 километров
06 апреля 2026 19:02

В Минске длина велопутей превысила 360 километров

О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»
06 апреля 2026 19:00

О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»

Большая туристическая неделя пройдет в Минске до 11 апреля – вот что ждет гостей столицы
06 апреля 2026 18:54

Большая туристическая неделя пройдет в Минске до 11 апреля – вот что ждет гостей столицы