Новости по тегу #Кристина Дмитрук

В основе соревнований в столице Франции сыграют две представительницы нашей страны.
В поединке 1/16 белоруска обыграла американку Далайну Хьюитт со счетом 6:3, 6:1.
В матче одной четвертой финала она уступила Жиль Тайхманн из Швейцарии.
Наша соотечественница одержала победу над хорваткой Теной Лукас, которая значительно превосходит её в мировом рейтинге.
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