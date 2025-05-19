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Новости по тегу #Кристина Дмитрук

Саснович и Дмитрук успешно стартовали в квалификации «Ролан Гаррос»
19 мая 2025 20:13

Саснович и Дмитрук успешно стартовали в квалификации «Ролан Гаррос»

Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Таиланде
08 января 2025 18:41

Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Таиланде

Кристина Дмитрук не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Любляне
13 сентября 2024 18:19

Кристина Дмитрук не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Любляне

Белоруска Кристина Дмитрук вышла во второй круг теннисного турнира в Любляне
10 сентября 2024 19:32

Белоруска Кристина Дмитрук вышла во второй круг теннисного турнира в Любляне

WTA и ATP обновили рейтинги. Результаты белорусов
26 июня 2023 14:43

WTA и ATP обновили рейтинги. Результаты белорусов

Белорус Ивашко проиграл австралийцу Хиджикату на теннисном турнире категории 125
08 июня 2023 16:53

Белорус Ивашко проиграл австралийцу Хиджикату на теннисном турнире категории 125

Две белоруски сыграют в квалификации Уимблдона
06 июня 2023 11:49

Две белоруски сыграют в квалификации Уимблдона

Теннис. Белорусы выступают на квалификации «Ролан Гаррос»
22 мая 2023 14:07

Теннис. Белорусы выступают на квалификации «Ролан Гаррос»

Теннис. Две белоруски сыграют в квалификации «Ролан Гаррос»
17 мая 2023 14:25

Теннис. Две белоруски сыграют в квалификации «Ролан Гаррос»

Теннис. В финал турнира в Тунисе вышла белоруска Кристина Дмитрук
07 января 2023 19:48

Теннис. В финал турнира в Тунисе вышла белоруска Кристина Дмитрук

Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Стамбуле
25 октября 2022 19:30

Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Стамбуле

Теннис. WTA и ATP обнародовали новые рейтинги
19 сентября 2022 14:49

Теннис. WTA и ATP обнародовали новые рейтинги