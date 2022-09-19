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«Неман» и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

19 сентября 2022 12:33
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Новости Беларуси. Матчем между «Неманом» и «Минском» завершилась игровая программа 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу-1

Соперники очки разделили, несмотря на то, что забивали исключительно «горожане». Финальный счет – 1:1. На 32-й минуте собственные ворота поразил Шило. А уже ближе к середине второго тайма Хващинский восстановил паритет. Больше цифры на табло не менялись.

«Неман» и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу-4

Полная игровая картина тура перед вами. В центральном противостоянии уикенда победил «Энергетик». Он же возглавляет турнирную таблицу.

# Футбол Беларуси # Максим Шило # Владимир Хващинский # Фотофакт

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