Белорусские самбисты выиграли 30 медалей на чемпионате Европы

В Сербии завершился чемпионат Европы по самбо. В последний соревновательный день наша копилка потяжелела на четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторым по силе спортсменом на континенте стал Евгений Михно. Он обзавелся серебром в весовой категории до 64 килограммов. Бронзовых медалей удостоились Владислава Бурдь, Елена Купаво и Карина Шут.

Всего же наши представители 30 раз оказывались на пьедестале. В активе одно золото, 15 серебряных кругляшей и 14 бронзовых.