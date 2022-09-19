Прямой эфир

Белорусские самбисты выиграли 30 медалей на чемпионате Европы

19 сентября 2022 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Сербии завершился чемпионат Европы по самбо. В последний соревновательный день наша копилка потяжелела на четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты выиграли 30 медалей на чемпионате Европы-1

Вторым по силе спортсменом на континенте стал Евгений Михно. Он обзавелся серебром в весовой категории до 64 килограммов. Бронзовых медалей удостоились Владислава Бурдь, Елена Купаво и Карина Шут.

Всего же наши представители 30 раз оказывались на пьедестале. В активе одно золото, 15 серебряных кругляшей и 14 бронзовых.

# Спортивные соревнования # Евгений Михно # Владислава Бурдь # Елена Купаво # Карина Шут # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для меня он пример и учитель». Вспоминаем самые яркие моменты юбилея Александра Медведя
18 сентября 2022 19:46

«Для меня он пример и учитель». Вспоминаем самые яркие моменты юбилея Александра Медведя

Белорусы не подвели! Подводим итоги третьего соревновательного дня в «Раубичах»
18 сентября 2022 19:28

Белорусы не подвели! Подводим итоги третьего соревновательного дня в «Раубичах»

«Мы будем участвовать в Олимпийских играх». Поговорили с президентом Федерации борьбы России
18 сентября 2022 18:17

«Мы будем участвовать в Олимпийских играх». Поговорили с президентом Федерации борьбы России