Белорусской форвард Данила Климович помог «Ванкуверу» победить «Виннипег»

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные выставочные матчи проспектов. Вновь заявил о себе белорусской форвард Данила Климович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он помог «Ванкуверу» победить «Виннипег». В активе нашего земляка гол и результативная передача. Вначале нападающий помог отличиться партнеру, а затем забросил и сам, сделав счет 3:1.

Это уже не первые результативные действия нашего хоккеиста. В дебютном противостоянии года он также отметился ассистом.