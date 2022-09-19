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Белорусской форвард Данила Климович помог «Ванкуверу» победить «Виннипег»

19 сентября 2022 12:37
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В Национальной хоккейной лиге прошли очередные выставочные матчи проспектов. Вновь заявил о себе белорусской форвард Данила Климович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусской форвард Данила Климович помог «Ванкуверу» победить «Виннипег»-1

Он помог «Ванкуверу» победить «Виннипег». В активе нашего земляка гол и результативная передача. Вначале нападающий помог отличиться партнеру, а затем забросил и сам, сделав счет 3:1.

Это уже не первые результативные действия нашего хоккеиста. В дебютном противостоянии года он также отметился ассистом.

# Хоккей # Данила Климович # Фотофакт

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