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«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом

06 апреля 2026 19:08
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Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Но в руках аферистов они могут таить опасности. Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Еще несколько лет назад понятие кибербезопасность было техническим термином, а сейчас это синоним защищенности. Мы привыкли быть в сети, значит оставаться в курсе событий. О том, как не оказаться при этом в сетях, распознать мошенников и не пойти у них на поводу, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие категории граждан наиболее уязвимы перед киберпреступниками – рассказал эксперт.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие новые схемы мошенничества появляются?

«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом-2

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Самая свежая и актуальная схема совершения киберпреступлений – это звонки под видом работников поликлиник, организаций по замене домофонов, ЖКХ, водоканал. Пытаются получить личные персональные данные. Пытаются получить код из SMS-сообщения, который получил потенциальный потерпевший. После этого осуществляют еще один звонок с другого номера опять тому человеку. Говорят, что с вами только что разговаривали и это мошенники. Мы, правоохранители, пытаемся вам помочь. Соответственно, необходимо защитить ваши все деньги. Соответственно, дальше вынуждают гражданина либо перевести самостоятельно определенную сумму денег либо, в принципе, все деньги собрать и кому-то передать.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Дмитрий Стасюлевич # Мошенничество

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