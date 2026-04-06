«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом

Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Но в руках аферистов они могут таить опасности. Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Еще несколько лет назад понятие кибербезопасность было техническим термином, а сейчас это синоним защищенности. Мы привыкли быть в сети, значит оставаться в курсе событий. О том, как не оказаться при этом в сетях, распознать мошенников и не пойти у них на поводу, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Какие категории граждан наиболее уязвимы перед киберпреступниками – рассказал эксперт.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие новые схемы мошенничества появляются?
Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Самая свежая и актуальная схема совершения киберпреступлений – это звонки под видом работников поликлиник, организаций по замене домофонов, ЖКХ, водоканал. Пытаются получить личные персональные данные. Пытаются получить код из SMS-сообщения, который получил потенциальный потерпевший. После этого осуществляют еще один звонок с другого номера опять тому человеку. Говорят, что с вами только что разговаривали и это мошенники. Мы, правоохранители, пытаемся вам помочь. Соответственно, необходимо защитить ваши все деньги. Соответственно, дальше вынуждают гражданина либо перевести самостоятельно определенную сумму денег либо, в принципе, все деньги собрать и кому-то передать.
Подробности в видео.