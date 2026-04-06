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О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»

06 апреля 2026 19:00
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Как добрались?

Елена Стальбовская:
Спасибо, все хорошо.

Спасибо, что вы предложили дорогой вашему сердцу рецепт.

Александр Осенко:
Сало домашнее, огурки домашние.

Елена Стальбовская:
То есть вы мне еще хозяйство предлагаете свое, да, Александр Александрович?

Александр Осенко:
Почему бы и нет?

О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Елена Стальбовская:
Наверное, какая-то доля риска в моей жизни присутствует.

Александр Осенко:
А где вы еще в жизни рисковали?

Елена Стальбовская:
Замужество – это, наверное, и есть риск.

Александр Осенко:
Вот который раз привожу пример. Чем раньше выйти замуж и родить здоровых детей, тем лучше. Вы еще сможете построить великолепную карьеру.

Как вы оцениваете привлекательность Беларуси для зарубежных инвесторов?

Елена Стальбовская:
Абсолютно все регионы страны привлекательны как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Появилась возможность лизинга жилых домов.

Александр Осенко:
Вы подумайте реально купить домик в деревне.

О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Елена Стальбовская:
Все, я победила. Победила любовь.

Александр Осенко:
Не зря Год белорусской женщины.

Смотрите новый выпуск 12 апреля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко

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