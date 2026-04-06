О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как добрались?
Елена Стальбовская:
Спасибо, все хорошо.
Спасибо, что вы предложили дорогой вашему сердцу рецепт.
Александр Осенко:
Сало домашнее, огурки домашние.
Елена Стальбовская:
То есть вы мне еще хозяйство предлагаете свое, да, Александр Александрович?
Александр Осенко:
Почему бы и нет?
Елена Стальбовская:
Наверное, какая-то доля риска в моей жизни присутствует.
Александр Осенко:
А где вы еще в жизни рисковали?
Елена Стальбовская:
Замужество – это, наверное, и есть риск.
Александр Осенко:
Вот который раз привожу пример. Чем раньше выйти замуж и родить здоровых детей, тем лучше. Вы еще сможете построить великолепную карьеру.
Как вы оцениваете привлекательность Беларуси для зарубежных инвесторов?
Елена Стальбовская:
Абсолютно все регионы страны привлекательны как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Появилась возможность лизинга жилых домов.
Александр Осенко:
Вы подумайте реально купить домик в деревне.
Елена Стальбовская:
Все, я победила. Победила любовь.
Александр Осенко:
Не зря Год белорусской женщины.
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