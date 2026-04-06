О замужестве, карьере и риске. Поговорили с Еленой Стальбовской в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Елена Стальбовская, начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как добрались? Елена Стальбовская:

Спасибо, все хорошо. Спасибо, что вы предложили дорогой вашему сердцу рецепт. Александр Осенко:

Сало домашнее, огурки домашние. Елена Стальбовская:

То есть вы мне еще хозяйство предлагаете свое, да, Александр Александрович? Александр Осенко:

Почему бы и нет?

Елена Стальбовская:

Наверное, какая-то доля риска в моей жизни присутствует. Александр Осенко:

А где вы еще в жизни рисковали? Елена Стальбовская:

Замужество – это, наверное, и есть риск. Александр Осенко:

Вот который раз привожу пример. Чем раньше выйти замуж и родить здоровых детей, тем лучше. Вы еще сможете построить великолепную карьеру. Как вы оцениваете привлекательность Беларуси для зарубежных инвесторов? Елена Стальбовская:

Абсолютно все регионы страны привлекательны как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Появилась возможность лизинга жилых домов. Александр Осенко:

Вы подумайте реально купить домик в деревне.