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Теннис. Стало известно, кто из белорусов примет участие в первом турнире «Большого шлема»

09 декабря 2022 19:35
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С 16 по 29 января в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В списках участников – четыре представителя Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Стало известно, кто из белорусов примет участие в первом турнире «Большого шлема»-1

В женской сетке турнира представлены Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. В мужскую сетку из белорусов попал лишь Илья Ивашко. Действующим чемпионом у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин – австралийка Эшли Барти, которая в марте объявила о завершении карьеры.

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# Теннис # Эшли Барти # Рафаэль Надаль # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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