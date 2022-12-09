Теннис. Стало известно, кто из белорусов примет участие в первом турнире «Большого шлема»

С 16 по 29 января в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В списках участников – четыре представителя Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женской сетке турнира представлены Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. В мужскую сетку из белорусов попал лишь Илья Ивашко. Действующим чемпионом у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин – австралийка Эшли Барти, которая в марте объявила о завершении карьеры.