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МОК выступил за продление санкций для спортсменов из Беларуси и России

09 декабря 2022 19:30
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Международный олимпийский комитет выступил за продление санкций для атлетов из Беларуси и России. Пока вынесены рекомендации не допускать их к международным соревнованиям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МОК выступил за продление санкций для спортсменов из Беларуси и России-1

Большинство участников саммита МОК поддержали позицию комитета в вопросе сохранения санкций к белорусскому и российскому спорту. Также представители МОК призвали правительства других стран не вмешиваться в автономию спортивных организаций. Саммит решительно отверг меры правительств как неприемлемое вмешательство в автономию спортивных организаций и их политический нейтралитет. Представители саммита подчеркнули, что участие в соревнованиях должно основываться исключительно на спортивных достоинствах атлета и уважении к правилам спорта.

Тем временем олимпийский саммит призвал МОК возглавить изучение проблемы по допуску на соревнования спортсменов, полностью соблюдающих Олимпийскую хартию. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе следующего раунда консультаций МОК.

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# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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