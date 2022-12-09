Итоги первенства БФСО «Динамо» по художественной гимнастике. В чём секрет победы – поделились юные грации

Кто готовит юных чемпионок и как, а также от чего надо отказаться во имя красивого спорта – узнавала Юлия Силипицкая.

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат и первенство БФСО «Динамо» по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день соревнований участницы боролись в отдельных видах программы. Всего было разыграно 18 комплектов наград.

В этой маленькой колыбели белорусской художественной гимнастики выросли все наши олимпийские грации, победительницы мировых и европейских форумов. Каждая ворсинка динамовского ковра помнит каждую воспитанницу. Сегодня их 250.

Мария Хушенская, учащаяся СДЮШОР № 4 по художественной гимнастике: Улыбаться – тоже самое главное. И с хорошим настроением это все делать.

Миланья Щербакова, учащаяся СДЮШОР № 4 по художественной гимнастике: В гимнастике есть секретики побед. Не надо очень сильно бояться, всегда надо стараться.

Карина Исмайлова, учащаяся СДЮШОР № 4 по художественной гимнастике: Чтобы стать олимпийской чемпионкой, надо хорошо стараться, не ходить гулять, не смотреть телевизор и не есть сладости.

Виктория Новикова, учащаяся СДЮШОР № 4 по художественной гимнастике: В будущем я хочу стать тренером по гимнастике. Когда мои воспитанницы будут терять предмет, я буду их подбадривать.

Анна Бекетова, директор СДЮШОР № 4 по художественной гимнастике г. Минска: Молодые, стараются друг с другом соревноваться, стараются составить конкуренцию уже тренерам, которые много лет готовят гимнасток. И у них интерес. Я не люблю, когда тишина и спокойствие в зале. Обязательно нужно, чтобы суета, какой-то драйв, движение.

Растят чемпионок не только в столице, Брест и Витебск готовят прекрасных конкуренток. На чемпионате БФСО «Динамо» судейскому корпусу, а это четыре бригады, было очень трудно.

Мария Лазук, главный судья соревнований:

Сразу видно, ребенок, у которого это все от души, изнутри – порой даже тренеры могут не остановить этого ребенка. У них сыпятся предметы из рук из-за того, что внутри у них слишком много эмоций. Хочется просто сидеть и наблюдать то, что они делают. И наслаждаться.

Не каждая девочка сможет отказаться от всего ради спорта. Те, кто выбирают этот тернистый путь – побеждают.