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Итоги теннисного года подвели в Минске

09 декабря 2022 19:26
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Новости Беларуси. В Минске состоялась торжественная церемония подведения итогов теннисного года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги теннисного года подвели в Минске-1

Федерация, Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта и туризма определили лучших по результатам прошедшего сезона. Главные награды в категориях «Лучший теннисист» и «Лучшая теннисистка» заслуженно достались Илье Ивашко и Арине Соболенко соответственно. Александра Саснович стала победительницей в номинации «Прорыв года». А теннисист-колясочник Вадим Стрельский выиграл награду «Характер года». В ходе церемонии также чествовали и тренеров. Лучшей стала Анастасия Шлепцова, координатор теннисистов на колясках.

Итоги теннисного года подвели в Минске-4

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Мы обязаны были в этом году это провести, поблагодарить спортсменов и всех тех, кто работает в сфере спорта, в сфере тенниса. Поблагодарить за то, что в таких непростых реалиях, в такие непростые времена они выстояли, работают и планируют дальше развивать наш спорт.

Участие в торжестве принимали и ведущие спортсмены из других видов спорта, а также спонсоры и партнеры Белорусской теннисной федерации. Премия проводилась третий раз в истории. Ранее она проходила в 2017 и 2018 годах.

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# Теннис # Вадим Стрельский # Анастасия Шлепцова # Сергей Рутенко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Фотофакт

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