Теннис. Стали известны соперники белорусских тенниситов в первом раунде Уимблдона

Новости Беларуси. На главном травяном турнире сезона выступят сразу четыре белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Путевку в основную сетку Уимблдона завоевала Ольга Говорцова. В финале квалификации наша теннисистка одолела испанку Катарину Бучу 6:3, 6:2. Соперница Говорцовой по первому раунду турнира пока не определена, а вот две другие белоруски своих оппоненток уже знают. Виктория Азаренко стартует на Уимблдоне матчем с россиянкой Катериной Козловой, а в пару к Александре Саснович жребий определил саму Серену Уильямс. Что касается Арины Соболенко, то ее соперницей станет одна из победительниц квалификации.