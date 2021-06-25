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Теннис. Стали известны соперники белорусских тенниситов в первом раунде Уимблдона

25 июня 2021 14:26
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Новости Беларуси. На главном травяном турнире сезона выступят сразу четыре белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Путевку в основную сетку Уимблдона завоевала Ольга Говорцова. В финале квалификации наша теннисистка одолела испанку Катарину Бучу 6:3, 6:2. Соперница Говорцовой по первому раунду турнира пока не определена, а вот две другие белоруски своих оппоненток уже знают. Виктория Азаренко стартует на Уимблдоне матчем с россиянкой Катериной Козловой, а в пару к Александре Саснович жребий определил саму Серену Уильямс. Что касается Арины Соболенко, то ее соперницей станет одна из победительниц квалификации.

Теннис. Стали известны соперники белорусских тенниситов в первом раунде Уимблдона-1

Также своих противников по первому раунду узнали и наши мужчины. На старте Уимблдона Егор Герасимов сразится с британцем Джеем Кларком, а Илья Ивашко померится силами с Хауме Муньяром из Испании.

# Теннис # Ольга Говорцова # Катарина Буча # Виктория Азаренко # Катерина Козлова # Александра Саснович # Серена Уильямс # Арина Соболенко # Егор Герасимов # Джей Кларк # Илья Ивашко # Хауме Муньяр # Фотофакт

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