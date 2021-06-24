Настольный теннис. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Первые же матчи основной сетки одиночного разряда личного чемпионата Европы по настольному теннису заставили зачехлить ракетки всех без исключения белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В основном раунде играли четверо наших спортсменов.

Наиболее близок к успеху был Павел Платонов. Ему противостоял швед Фальк. Наш земляк сопротивлялся до последнего, однако в седьмой партии все равно капитулировал. Но достойно – 9:11. Остальные белорусы особо не геройствовали. Александр Ханин смог взять у соперника две партии, Дарья Триголос победила в одной, а Екатерина Боровок проиграла всухую.