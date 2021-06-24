Прямой эфир

Настольный теннис. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы

24 июня 2021 22:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые же матчи основной сетки одиночного разряда личного чемпионата Европы по настольному теннису заставили зачехлить ракетки всех без исключения белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В основном раунде играли четверо наших спортсменов.

Настольный теннис. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы-1

Наиболее близок к успеху был Павел Платонов. Ему противостоял швед Фальк. Наш земляк сопротивлялся до последнего, однако в седьмой партии все равно капитулировал. Но достойно – 9:11. Остальные белорусы особо не геройствовали. Александр Ханин смог взять у соперника две партии, Дарья Триголос победила в одной, а Екатерина Боровок проиграла всухую.

# Настольный теннис # Павел Платонов # Маттиас Фальк # Александр Ханин # Дарья Триголос # Екатерина Боровок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» в третьем матче финальной серии
24 июня 2021 22:16

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» в третьем матче финальной серии

Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Истборне
24 июня 2021 22:02

Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Истборне

Говорцова вышла в финальную стадию квалификации Уимблдона, а Азаренко снялась с турнира в Германии
24 июня 2021 22:01

Говорцова вышла в финальную стадию квалификации Уимблдона, а Азаренко снялась с турнира в Германии