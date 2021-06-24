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ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» в третьем матче финальной серии

24 июня 2021 22:16
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Новости Беларуси. ВРЗ сделал второй шаг на пути к золотым медалям чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третьем матче серии «вагоноремонтники» были сильнее «Витэна».

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» в третьем матче финальной серии-1

При этом именно оршанский клуб считался фаворитом всего чемпионата. Но конкретно этот матч у «Витэна» явно не получился. Гости горели с катастрофическим отставанием – 0:4. И только в конце матча смогли немного подсластить горькую пилюлю – 2:5. В рядах оршанцев дубль оформил Козел. Таким образом, ВРЗ вышел вперед в серии – 2:1. Следующий матч может стать последним. Он пройдет в Гомеле 27 июня.

# Футбол Беларуси # Артем Козел # Фотофакт

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