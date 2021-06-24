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Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Истборне

24 июня 2021 22:02
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Новости Беларуси. Грустную статистику из поражений подкрепил Илья Ивашко. Он не смог выйти в полуфинал состязаний в Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Истборне-1

В 1/4 финала наш земляк уступил представителю Южной Кореи Квон Сун Ву. Поединок выдался упорным, однако более рейтинговый азиат в решающие моменты выглядел лучше. Финальный счет – 6:4, 7:5 в его пользу.

# Теннис # Илья Ивашко # Квон Сун Ву # Фотофакт

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