NZZ: Зеленский впал в ярость из-за блокировки Киеву кредита на €90 млрд Венгрией

Блокировка премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном кредита для Киева в размере 90 млрд евро привела к ярости Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung.

В публикации указано, что Будапешт наложил вето на 2 предложения: 20-й санкционный пакет против РФ и кредит на сумму 90 млрд евро для Украины, согласованный ранее на политическом уровне. Такие действия венгерской стороны вызвали «ярость Зеленского», – сообщает издание.

Согласно сведениям NZZ, ситуация с угрозами Зеленского в адрес Орбана на фоне усугубления отношений между Киевом и Будапештом привела весь Евросоюз к необходимости «балансировать на грани», оказавшись в неудобном положении.

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