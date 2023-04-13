«Без игр не будет прогресса». В Минске прошли международные товарищеские встречи гандболисток

В Минске завершился международный товарищеский турнир по гандболу среди женщин. В соревнованиях принимали участие национальная команда Беларуси, наша сборная девушек до 19 лет, молодежный коллектив России и дружина клубов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и положено по рангу и статусу, победу в турнире одержала национальная команда нашей страны. Подопечные Александра Сытько выиграли у сборной клубов – 36:27, нанесли поражение российской молодежке – 35:25. А в заключительном поединке были сильней сборной девушек Беларуси до 19 лет – 33:18.

Александр Сытько, главный тренер национальной команды Беларуси по гандболу:

Эти игры были полезны как нам, так и нашей молодежной одной и второй дружине. Поэтому без игр не будет и прогресса. То, что мы натренировали, то и получили на игре. Есть определенные моменты, на которые стоит заострить внимание чуть больше, провести комплексную работу над ошибками, чтобы впоследствии при проведении следующего турнира у нас получалось гораздо лучше. Мне понравилось, что на время сбора приглашенные новые игроки молодые влились неплохо в наш коллектив. Они не стушевались, проявили себя неплохо. Мне понравилось их отношение и то, как они играли на площадке, это стоит особого внимания.

В еще одном поединке заключительного дня соревнований молодежная сборная России уступила команде клубов Беларуси со счетом 23:28. Наш коллектив в итоге занял второе место, а гости столицы стали третьими.