ПВО РФ уничтожила 124 украинских беспилотника над регионами России за ночь

ВС РФ в течени ночи нейтрализовали 124 дрона самолетного типа ВС Украины над территорией России, пишет РИА Новости.

В российском оборонном ведомстве информировали, что средства ПВО ликвидировали 29 БЛА в районе Брянской области, 15 – над территорией Орловской области, 11 – Белгородской, 9 – над Рязанской, 8 – над Калужской, 7 – над Воронежской. По 2 беспилотника перехвачены в районе Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Крымским полуостровом, по 5 – над Тульской и Самарской областями, еще 3 – над Липецкой.

В Самарской области при падении обломков БПЛА ВСУ пострадал человек

Фото: Pinterest