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ПВО РФ уничтожила 124 украинских беспилотника над регионами России за ночь

07 марта 2026 08:50
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ПВО РФ уничтожила 124 украинских беспилотника над регионами России за ночь-0

ВС РФ в течени ночи нейтрализовали 124 дрона самолетного типа ВС Украины над территорией России, пишет РИА Новости.

В российском оборонном ведомстве информировали, что средства ПВО ликвидировали 29 БЛА в районе Брянской области, 15 – над территорией Орловской области, 11 – Белгородской, 9 – над Рязанской, 8 – над Калужской, 7 – над Воронежской. По 2 беспилотника перехвачены в районе Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Крымским полуостровом, по 5 – над Тульской и Самарской областями, еще 3 – над Липецкой.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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