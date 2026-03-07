В Витебске назвали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года»
В Витебске назвали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года». Торжественная церемония награждения собрала представительниц самых разных сфер – от науки и творчества, до образования и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди лауреатов – руководители, служащие и работницы предприятий: те, кто ежедневно вносит вклад в развитие региона. Жюри определило 40 победительниц со всех уголков Витебщины – лучших по итогам городских и районных этапов конкурса. В номинации «Материнская слава» лидером стала поэтесса и мама двенадцати детей из Дубровно – Алеся Лаверева.
Алеся Лаверева:
Очень приятные эмоции. Чувства просто не могу передать. Спасибо большое всем организаторам. Быть мамой – это большой труд. Ну, и большое счастье. Это очень огромное счастье. Это дар Бога, наверное.
Белорусская женщина сегодня – это не только хранительница домашнего очага, но и высококлассный специалист в самых разных сферах. Именно такие женщины стали героинями вечера.
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Женщина в нашей стране может достичь любых высот. Они активно работают в реальном секторе экономики, на земле. Они добываются значительных высот в политике и общественной жизни, руководят предприятиями, проявляют себя во всех сферах социальной жизни. Но они при этом всегда остаются заботливыми, любящими, женами, мамами, хранительницами очага.
Лучших представительниц Витебщины выбрали в 8 номинациях. Женщины представят область на республиканском этапе конкурса.