Прямой эфир

В Витебске назвали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года»

07 марта 2026 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Витебске назвали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года». Торжественная церемония награждения собрала представительниц самых разных сфер – от науки и творчества, до образования и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске назвали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года»-2

Среди лауреатов – руководители, служащие и работницы предприятий: те, кто ежедневно вносит вклад в развитие региона. Жюри определило 40 победительниц со всех уголков Витебщины – лучших по итогам городских и районных этапов конкурса. В номинации «Материнская слава» лидером стала поэтесса и мама двенадцати детей из Дубровно – Алеся Лаверева.

В Витебске назвали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года»-4

Алеся Лаверева:
Очень приятные эмоции. Чувства просто не могу передать. Спасибо большое всем организаторам. Быть мамой – это большой труд. Ну, и большое счастье. Это очень огромное счастье. Это дар Бога, наверное.

Белорусская женщина сегодня – это не только хранительница домашнего очага, но и высококлассный специалист в самых разных сферах. Именно такие женщины стали героинями вечера.

В Витебске назвали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года»-6

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Женщина в нашей стране может достичь любых высот. Они активно работают в реальном секторе экономики, на земле. Они добываются значительных высот в политике и общественной жизни, руководят предприятиями, проявляют себя во всех сферах социальной жизни. Но они при этом всегда остаются заботливыми, любящими, женами, мамами, хранительницами очага.

Лучших представительниц Витебщины выбрали в 8 номинациях. Женщины представят область на республиканском этапе конкурса.

# Женщины Беларуси # Год белорусской женщины

Другие новости рубрики

Все новости
Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»
07 марта 2026 08:06

Как современные белоруски находят баланс во всем – обсудят в ток-шоу «Большой город»

В Беларуси проходит республиканский промопроект БРСМ «Выбираем студотряд!»
07 марта 2026 07:50

В Беларуси проходит республиканский промопроект БРСМ «Выбираем студотряд!»

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране
07 марта 2026 07:44

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране