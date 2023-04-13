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Волейбол. «Минчанка» уступила «Енисею» в серии за 9-е место в российской Суперлиге

13 апреля 2023 19:29
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Волейбольная «Минчанка» уступила «Енисею» в серии за 9-е место в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменки вновь провели яркий и упорный поединок.

Волейбол. «Минчанка» уступила «Енисею» в серии за 9-е место в российской Суперлиге-1

Стартовый сет белоруски оставили за собой. А вот вторую партию откровенно провалили. Не удалось добиться положительного результата и в третьем отрезке. Однако столичные волейболистки все-таки сумели перехватить инициативу и перевели игру на тай-брейк. Но там, как и в первом матче серии, победную точку поставили именно соперницы.

# Волейбол # Фотофакт

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