Волейбол. «Минчанка» уступила «Енисею» в серии за 9-е место в российской Суперлиге

Волейбольная «Минчанка» уступила «Енисею» в серии за 9-е место в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменки вновь провели яркий и упорный поединок.

Стартовый сет белоруски оставили за собой. А вот вторую партию откровенно провалили. Не удалось добиться положительного результата и в третьем отрезке. Однако столичные волейболистки все-таки сумели перехватить инициативу и перевели игру на тай-брейк. Но там, как и в первом матче серии, победную точку поставили именно соперницы.