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Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»

07 марта 2026 08:25
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Календарная весна и плюсовая температура не остановили любителей зимних видов спорта. В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»-2

Участники выступают в четырех забегах – это три биатлонные эстафеты и одна женская лыжная. Помимо спортивной составляющей, организаторы создали праздничную атмосферу для гостей. Каждый нашел развлечение по душе. Уже стартовали первые участники. Все заряжены на победу. 

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»-4

Я болею за Беларусь.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»-6

Мы первый раз с дочкой, поэтому ожидаем только положительных эмоций и победу наших.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»-8

Болею за наши команды с большим удовольствием.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»-10

Настроение супер. Пришли посмотреть на «Минскую лыжню». Собрались вместе, компанией приехали. Все нравится.

Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»-12

У нас отличное настроение. Огромное спасибо нашему Президенту, что такие классные праздники проводятся.

В соревнованиях принимают участие свыше 200 человек, это более 60 организаций и ведомств. Но а солнечная погода – еще одно составляющее хорошего праздника спорта. 

# Минская лыжня

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