Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня»

Календарная весна и плюсовая температура не остановили любителей зимних видов спорта. В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Календарная весна и плюсовая температура не остановили любителей зимних видов спорта. В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники выступают в четырех забегах – это три биатлонные эстафеты и одна женская лыжная. Помимо спортивной составляющей, организаторы создали праздничную атмосферу для гостей. Каждый нашел развлечение по душе. Уже стартовали первые участники. Все заряжены на победу.
Я болею за Беларусь.
Мы первый раз с дочкой, поэтому ожидаем только положительных эмоций и победу наших.
Болею за наши команды с большим удовольствием.
Настроение супер. Пришли посмотреть на «Минскую лыжню». Собрались вместе, компанией приехали. Все нравится.
У нас отличное настроение. Огромное спасибо нашему Президенту, что такие классные праздники проводятся.
В соревнованиях принимают участие свыше 200 человек, это более 60 организаций и ведомств. Но а солнечная погода – еще одно составляющее хорошего праздника спорта.