Президент Беларуси посетил гала-концерт ЧЕ по фигурному катанию

Новости Беларуси. Белорусская столица прощается с чемпионатом Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минск-Арене» проходит гала-представление. Три десятка показательных выступлений в исполнении лучших фигуристов Европы. Беларусь, как страна организатор, представит четыре номера. «На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ Посмотреть финальное шоу прибыл и Президент Александр Лукашенко. Напомним, континентальное первенство по фигурному катанию в Беларуси проходит впервые.

Впрочем, сегодня в «Минск-Арене» соревновательный дух уступил место артистизму. Спортсмены в свое удовольствие демонстрируют красочные номера, а болельщики наслаждаются великолепным шоу. Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске? Один из самых зрелищных видов спорта объединил болельщиков из разных стран. И сегодня в 15-ти тысячной Минск-Арене нет свободных мест. Нельзя не отметить, сколько восторженных отзывов о городе, стране и организации первенства услышали белорусы в эти дни. Поклонникам фигурного катания минский чемпионат подарил бурю эмоций.

Марина Коженец:

Я живу в Дании. Сама белоруска, но приехала из Дании, чтобы посмотреть чемпионат, который проходит у нас. Это очень здорово, что мы принимаем у себя такие большие события.

Понравились испанцы, я считаю, они отлично откатали. Французы вообще супер.

Полина Михайлова, волонтер:

Обстановка была дружелюбная, и насколько мне удалось понять, все довольны организацией и работой пресс-центра.