Победительницей масс-старта в Антхольце стала Дальмайер, Кривко – седьмая

Новости Беларуси. Ирина Кривко пришла седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце и стала седьмой в общем зачёте.

Начало у нынешнего лидера белорусской сборной не задалось. Ирина допустила промах во время первой стрельбы лёжа и отодвинулась на 19 позицию. После второй стрельбы Кривко смогла выправить ситуацию, переместившись на 10 место.

Третья стрельба, как и вторая, прошла удачно для белоруски, а вот у соперниц массово возникли сложности. Это позволило Ирине вырваться на второе место. Подбегая к последней точке стрельбы, Кривко шла практически вровень с лидером – Дальмайер.

Последняя стрельба стала неудачной для белорусской биатлонистки, ей пришлось продолжать гонку на седьмой позиции.

Первой финишировала немка Лаура Дальмайер, преодолев трассу за 35 минут 32 секунды. Второй с заметным отрывом (+13 сек.) пришла чешская спортсменка Маркета Давидова. Третьей пересекла финишную черту ещё одна немка – Ванесса Хинц (+16 сек.). Кривко финишировала седьмой, отстав от победительницы на 34 секунды.

На этом шестой этап Кубка мира для женщин завершён, а мужчинам ещё предстоит сделать последний рывок в масс-старте.