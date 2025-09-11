В столице наградили минчан, принимающих активное участие в охране правопорядка
За вклад в обеспечение безопасности. В столице наградили минчан, принимающих активное участие в охране правопорядка и профилактике правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжественная церемония прошла в городской ратуше. Мероприятие приурочено к празднованию 958-летия столицы. Среди награжденных – сотрудники правоохранительных органов, работники предприятий, организаций и молодежь. Ежедневно они участвуют в профилактике правонарушений, а также в составе добровольных дружин патрулируют улицы города. Лучшим вручили почетные грамоты и благодарности.
Сергей Кухарчик, заместитель начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции Фрунзенского РУВД Минска:
Для каждого сотрудника органов внутренних дел праздник Дня города Минска – достаточно серьезное мероприятие, связанное прежде всего с обеспечением общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.
Наталья Федоринчик, командир добровольной дружины, экономист Минского вагоноремонтного завода:
Наш посильный труд, как мы можем оказать содействие нашим правоохранительным органам в соблюдении правопорядка, то есть мы уши и глаза наших правоохранительных органов, мы помогаем. Это чисто зов души.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Ежегодно мы фиксируем увеличение количества таких людей. Сейчас у нас порядка 3000 человек, которые активно участвуют в этой работе. Подключается и молодежь, порядка 30 отрядов молодежных, которые тоже помогают в охране правопорядка.
Награды получили 36 минчан. Это люди, которые имеют активную гражданскую позицию и проявляют свои лучшие качества.