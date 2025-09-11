За вклад в обеспечение безопасности. В столице наградили минчан, принимающих активное участие в охране правопорядка и профилактике правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в городской ратуше. Мероприятие приурочено к празднованию 958-летия столицы. Среди награжденных – сотрудники правоохранительных органов, работники предприятий, организаций и молодежь. Ежедневно они участвуют в профилактике правонарушений, а также в составе добровольных дружин патрулируют улицы города. Лучшим вручили почетные грамоты и благодарности.