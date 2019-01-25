Болельщики о ЧЕ в Минске: «Мечтали давно сходить. Болеем ещё со времен Советского Союза»

Новости Беларуси. В борьбу за медали чемпионата Европы по фигурному катанию вступили танцевальные пары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 25 января, участники соревнуются в ритмичном танце. Выступит белорусский тандем Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.

А тем временем уже известны первые победители турнира. Накануне золото выиграла французская пара Морган Сипре и Ванесса Джеймс. У мужчин после короткой программы лидирует Михаил Коляда. В тройке призеров также Александр Самарин и Хавьер Фернандес. Белорус Яков Зенько расположился на 30-м месте. Болельщики:



Мечтали давно сходить. Болеем еще со времен Советского Союза, с детства. Большой подарок, что куда-то рядом можно приехать и по доступным ценам побывать на чемпионате по фигурному катанию.