Болельщики о ЧЕ в Минске: «Мечтали давно сходить. Болеем ещё со времен Советского Союза»
Новости Беларуси. В борьбу за медали чемпионата Европы по фигурному катанию вступили танцевальные пары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 25 января, участники соревнуются в ритмичном танце. Выступит белорусский тандем Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.
А тем временем уже известны первые победители турнира. Накануне золото выиграла французская пара Морган Сипре и Ванесса Джеймс. У мужчин после короткой программы лидирует Михаил Коляда. В тройке призеров также Александр Самарин и Хавьер Фернандес. Белорус Яков Зенько расположился на 30-м месте.
Болельщики:
Мечтали давно сходить. Болеем еще со времен Советского Союза, с детства. Большой подарок, что куда-то рядом можно приехать и по доступным ценам побывать на чемпионате по фигурному катанию.
Очень нравится, впечатления очень хорошие. Организация очень понравилась.
Вечером произвольную программу представят женщины. Лидирует россиянка Алина Загитова. На второй позиции Софья Самодурова, замыкает тройку Алексия Паганини из Швейцарии.
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26 января медали разыграют мужчины в одиночном катании, а также пары в спортивных танцах на льду. Завершится спортивное первенство 27 января. На льду «Минск-Арены» состоится масштабное гала-представление.
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