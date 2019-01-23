Как поддерживают фанаты Алину Загитову в Минске: видеофакт

Новости Беларуси. Минск в эти дни живет фигурным катанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потенциальные победители европейского первенства на одноимённом проспекте заняли сразу несколько гостиниц в окрестностях «Минск-Арены». А многочисленные болельщики буквально заполонили трибуны и улицы города. «Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске Фото с минского чемпионата Европы запестрили в социальных сетях. Кстати, первый день не без казусов.

Тем временем у «Минск-Арены», выражаясь профессиональным языком, точки для стендапов и прямых включений присматривают журналисты. Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ География широкая: первенство, пожалуй, самого красивого зимнего вида спорта их глазами увидит миллионная европейская аудитория.

В Беларуси, конечно, очень приятно работать, а сравнить есть с чем. Мы, журналисты, всегда спешим, а здесь все рядом и все готовы помочь. Очень здорово.

Соревновательный дух и атмосферу спортивного праздника между ледовыми баталиями поддерживают, конечно, преданные болельщики – вне льда выясняя, кто же чемпион.

Чтобы поддержать Алину Загитову – олимпийскую чемпионку из России – в Минск приехал целый фан-клуб. «Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ Его участники родом из Вологды, Калининграда, Москвы и Петербурга. Как, например, Ксения Данилова. Из северной столицы России в белорусскую она 12 часов добиралась на машине. Все для того, чтобы не пропустить ледовый триумф (а в этом у Ксении нет сомнений) своей любимой спортсменки.

Ксения Данилова, болельщица (Санкт-Петербург):

Мы посетили уже два дня тренировок. Все очень нравится, все спортсмены очень настроены. Ожидаем яркого катания, море каких-то впечатлений. Надеемся, что у всех все получится и этот турнир надолго останется в памяти – в нашей, в вашей.

В течение нескольких дней за невероятными пируэтами и танцами на льду будет следить 15-тысячная «Минск-Арена». Билеты были распроданы еще задолго до начала первенства.