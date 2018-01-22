Белорусский велогонщик Евгений Королек: «Тактика есть в любой гонке». Что нужно знать о велоспорте

Новости Беларуси. Если вы видите, как в велоспорте, где ключевое значение имеет скорость, два гонщика крадутся по треку как можно медленнее – это спринт, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Если вы видите, как в велоспорте, где ключевое значение имеет скорость, два гонщика крадутся по треку как можно медленнее – это спринт, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Этот вид не перепутать ни с чем. Это настоящая дуэль – не только спортивная, но и психологическая.
Андрей Голубев, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по велоспорту:
Психологическая борьба, как по мне, занимает если не 90 %, то, как минимум, 70 %. Давление оказывают друг на друга: и взгляд… Всё играет роль. Недостаточно быть просто сильным.
В командном спринте, где от каждого из оппонентов участвует по три, а у женщин – по два спортсмена, взаимодействие между оппонентами меньше: старт – с разных сторон трека, и лучшего определяют исключительно более быстрые секунды. При этом каждый участник ведет гонку один круг, а затем выходит из борьбы. В итоге, финиширует лишь один гонщик от команды. Это главное отличие от командного преследования, где все едут до конца, а результат считается по времени третьего финишировавшего. К тому же, преследование – и командное, и индивидуальное, в котором старт также происходит с разных сторон трека – отличается большей дистанцией. Здесь всё просто: у кого лучшие секунды – тот и одержал верх в дуэли.
Пожалуй, самые простые правила – в скрэтче. Все стартуют общей группой, первый приехавший – и есть победитель.
Евгений Королек, велогонщик сборной Беларуси:
Тактика есть в любой гонке. Тут нужна какая-то чуйка, когда правильно ускориться, а когда притормозить себя. Немаловажно позиции на финише держать уметь. Также обладать хорошим финишем. Финиш один, и на одном финише всё решается.
А вот гонка по очкам – это уже настоящая стратегий. Каждые 10 кругов пелотон разыгрывает баллы на промежуточных финишах, за лидерство на последнем круге – очков в два раза больше. Обгон на круг – это целых 20 баллов в плюс. В белорусской команде есть свои мастера этого вида.
Роман Романов, велогонщик команды «Минск»:
Я не считаю его прямо таким любимым видом, потому что это тяжелый очень вид, на самом деле. Он длинный – 160 кругов. Выносливость, тактика тоже немаловажны. Потому что на 160 кругов нужно правильно распределить свои силы, чтобы хватило тебя.
Любопытная разновидность гонки по очкам – мэдисон. Правила те же, но борьбу ведут командой из двух человек. В активных действиях всегда лишь один спортсмен, второй в это время может слегка передохнуть в низком темпе на нерабочей зоне трека. На протяжении 20-30 километров атлеты сменяют друг друга в эстафетном режиме.
Мэдисон – довольно молодой вид, женщины стали разыгрывать медали топ-форумов в этой дисциплине лишь в 2017 году.
Еще один любопытный вид – кейрин. Стартуют спортсмены за мотоциклом-дерни, который ведет их несколько кругов и, задав скоростной темп, покидает трек.
Андрей Голубев:
Скорость может как упасть… Если шесть человек, которые участвуют, не захотят сразу устраивать разборки, а захотят посмотреть друг на друга, посмотреть, кто что будет делать и только после этого предпринять. Но, как правило, всё равно на последнем финишном круге скорость порядка 70 км/час.
И, наконец, велотрековое многоборье – омниум. Сейчас этот вид включает четыре дисциплины, которые проводятся за один день. Для начала – скрэтч. Затем – темповая гонка – разновидность гонки по очкам, но здесь баллы разыгрываются на каждом круге, а значит, возможности передохнуть здесь нет совсем. Но, пожалуй, ничто так не держит в тонусе, как гонка на выбывание – третий вид омниума.
Андрей Голубев:
Тебе кажется, что ты едешь в серединке группы, а на финише судья показывает твой флаг или номер. И ты не понимаешь, как это произошло.
Ну а победу в велосипедном многоборье разыгрывают в гонке по очкам, при этом все баллы спортсмены плюсуют к очковому багажу, добытому ранее в течение дня. А значит, эта гонка может перевернуть всё с ног на голову в итоговом протоколе.
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