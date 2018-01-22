«Все трудяги, все стараются»: кого из белорусских велогонщиков выделила Наталья Цилинская

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.
Минск принял заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке. Наталья, довольны ли вы выступлением белорусских спортсменов?
Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Да, я очень довольна. Всегда же хочется, чтобы было лучше. Заметна динамика, заметно, что результаты растут. В принципе, в некоторых видах, которые раньше не могли покориться нашим спортсменам, показали очень достойные результаты, составили очень конкурентную борьбу нашим гостям и соперникам.
Кого можно выделить после этих стартов?
Наталья Цилинская:
Есть имена, которые можно выделить не только после этих стартов – они уже достаточно известны: Роман Романов, Евгений Королек, Миша Шеметов. В принципе, можно перечислить всю нашу сборную, потому что ребята очень сильные.
У девчонок сборная сейчас немного обезглавлена, без лидера – Тани Широковой. У нее прекрасная причина, почему она не выступает на этом Кубке. Есть опытная, но еще очень молодая Инна Савенко. Подросла Аня Терех. За счет того, что у них не так много опыта, они проигрывают. Потому что гонки динамичные, очень сложные тактически. И вот где-то сила есть, но за счет того, что соревновательной практики не хватает, они могут где-то упустить позицию и оказаться не вовремя на том месте, где нужно.
Хорошая достойная команда. Первая команда вообще в истории белорусского велоспорта – спринтерская команда мужская. Здесь тоже, наверное, известные для наших соотечественников фамилии: Влад Новик, Артем Зайцев, Женя Веремчук – наш бессменный разгоняющий. Все трудяги, все стараются. Конечно, я не назвала всех, но все пашут, и это очень здорово!
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