«Все трудяги, все стараются»: кого из белорусских велогонщиков выделила Наталья Цилинская

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта: Да, я очень довольна. Всегда же хочется, чтобы было лучше. Заметна динамика, заметно, что результаты растут. В принципе, в некоторых видах, которые раньше не могли покориться нашим спортсменам, показали очень достойные результаты, составили очень конкурентную борьбу нашим гостям и соперникам.

Кого можно выделить после этих стартов?

Наталья Цилинская:

Есть имена, которые можно выделить не только после этих стартов – они уже достаточно известны: Роман Романов, Евгений Королек, Миша Шеметов. В принципе, можно перечислить всю нашу сборную, потому что ребята очень сильные.

У девчонок сборная сейчас немного обезглавлена, без лидера – Тани Широковой. У нее прекрасная причина, почему она не выступает на этом Кубке. Есть опытная, но еще очень молодая Инна Савенко. Подросла Аня Терех. За счет того, что у них не так много опыта, они проигрывают. Потому что гонки динамичные, очень сложные тактически. И вот где-то сила есть, но за счет того, что соревновательной практики не хватает, они могут где-то упустить позицию и оказаться не вовремя на том месте, где нужно.

Хорошая достойная команда. Первая команда вообще в истории белорусского велоспорта – спринтерская команда мужская. Здесь тоже, наверное, известные для наших соотечественников фамилии: Влад Новик, Артем Зайцев, Женя Веремчук – наш бессменный разгоняющий. Все трудяги, все стараются. Конечно, я не назвала всех, но все пашут, и это очень здорово!

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