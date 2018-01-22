Наталья Цилинская: «Чтобы обслужить соревнования уровня Кубка мира, нужны очень большие затраты»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.

Минск принял заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке. Наталья, не кажется ли вам, что не совсем много проходит соревнований на такого уровня площадке, как велодром «Минск-Арены»?

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Хотелось бы, конечно, чтобы соревнования проходили чаще, но уровень проведения Гран-при и Кубка мира – это две огромные разницы, и это недешево. Чтобы обслужить соревнования уровня Кубка мира, нужны очень большие затраты, потому что стоят очень жесткие требования, и мы обязаны их соблюдать.

Немного обратимся к истории. Узнаете ли вы эти раритеты?