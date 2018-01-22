Когда приводить ребенка в велоспорт?

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Конечно, хотелось бы изменить всё к лучшему. Кардинально изменить, наверное, я бы ничего не хотела, потому что мы движемся все-таки в правильную сторону. Хотелось бы усилить тылы. Потому что, к сожалению, сейчас немного детей приходит в велоспорт. Хочется увлечь их моим любимым видом спорта, чтобы их больше приходило.

В 9-10 лет у нас приходят дети заниматься велоспортом. К этому времени очень много детей уже ушли в какие-то виды спорта, в которые можно приходить раньше. Получается, мы довольствуемся тем, что осталось.

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