Когда в Минск приедет мировая элита велоспорта?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.
Каковы планы Белорусской федерации велосипедного спорта на светлое будущее? Когда еще мы сможем увидеть у нас в стране элиту мирового велоспорта?
Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Мы проводим Гран-при каждый год. Конечно, не такой состав собирается. Но элиту мирового велоспорта вы увидите очень скоро, потому что не за горами II Европейские игры. И в их программе будет не только трек, но и шоссе. Поэтому элита приедет очень скоро. Плюс мы будем проводить тестовые соревнования, которые тоже, естественно, будут очень высокого уровня. Так что элита приедет еще раньше, чем стартуют Европейские игры.
Какие планы у Федерации? Планы у Федерации большие, нелегкие, но осуществимые. Ведь для того, чтобы добиться результатов, нужно работать, в любом деле нужно пахать. И мы настроены на это. Мы постараемся сделать всё, чтобы осуществить свои планы, чтобы выйти на один уровень с элитой.
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