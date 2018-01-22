Когда в Минск приедет мировая элита велоспорта?

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Мы проводим Гран-при каждый год. Конечно, не такой состав собирается. Но элиту мирового велоспорта вы увидите очень скоро, потому что не за горами II Европейские игры. И в их программе будет не только трек, но и шоссе. Поэтому элита приедет очень скоро. Плюс мы будем проводить тестовые соревнования, которые тоже, естественно, будут очень высокого уровня. Так что элита приедет еще раньше, чем стартуют Европейские игры.

Какие планы у Федерации? Планы у Федерации большие, нелегкие, но осуществимые. Ведь для того, чтобы добиться результатов, нужно работать, в любом деле нужно пахать. И мы настроены на это. Мы постараемся сделать всё, чтобы осуществить свои планы, чтобы выйти на один уровень с элитой.

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