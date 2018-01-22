Около 300 спортсменов из 36 стран. Подводим итоги этапа КМ по велоспорту в Минске

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.

Минск принял заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке. Наталья, мы поздравляем вас и всю вашу команду с проведением такого замечательного праздника велосипедного спорта. Как вы можете оценить масштаб соревнований?

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Это действительно масштабные соревнования. Приехали спортсмены из 36 стран, по-моему, 42 команды в общей сложности. Это уровень очень хорошего этапа Кубка мира. Приблизительно такое же количество на Чемпионате мира будет. Это очень сильный, большой состав. Потому что бывают Кубки, на которые приезжает 10-12 стран. У нас собралась большая часть элиты, было около 300 спортсменов.

С чем связан ажиотаж вокруг этого этапа?