Саша Саснович – спринт, Арина Соболенко – «та, которая убивает мужчин»: Юрий Моисевич

Новости Беларуси. Атлетика – она теперь, оказывается, не только легкая, но и динамическая, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Соревнования в новом формате DNA (что, собственно, и переводится как динамическая новая атлетика) прошли на минском «Динамо». Именно в таком виде «королева спорта» будет представлена на II Европейских играх в 2019 году. Новый не только формат, но и тренер. Национальную сборную отныне возглавляет Юрий Моисевич.

Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»

Ярослав Писаренко, СТВ:

Если говорить о наших теннисистках – Арина Соболенко, Александра Саснович. Если пофантазировать, и их в легкую атлетику? Куда бы их, на какие дисциплины поставили?