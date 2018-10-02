Саша Саснович – спринт, Арина Соболенко – «та, которая убивает мужчин»: Юрий Моисевич

Новости Беларуси. Атлетика – она теперь, оказывается, не только легкая, но и динамическая, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Соревнования в новом формате DNA (что, собственно, и переводится как динамическая новая атлетика) прошли на минском «Динамо». Именно в таком виде «королева спорта» будет представлена на II Европейских играх в 2019 году. Новый не только формат, но и тренер. Национальную сборную отныне возглавляет Юрий Моисевич.
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Ярослав Писаренко, СТВ:
Если говорить о наших теннисистках – Арина Соболенко, Александра Саснович. Если пофантазировать, и их в легкую атлетику? Куда бы их, на какие дисциплины поставили?
Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Я уже фантазировал, честно вам скажу. Когда с Сашей Саснович тесно работал, почти два года у нас такое сотрудничество было. Спортсменка обладает очень хорошими скоростными показателями, легкая. Это больше спринтерша такая.
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Если Арина Соболенко – она обладает такой мощью природной. Я думаю, что есть такая дистанция – в Америке ее называют «та, которая убивает мужчин» – 400 с барьерами. Я думаю, что Арина могла бы в этой дистанции показывать высокие результаты, потому что она действительно спортсменка с большим потенциалом.
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