Белорусы поспорят за медали в заездах на ЧМ по академической гребле в Германии

Лишь один экипаж из трех сумел пробиться в финальный заезд молодежного чемпионата мира по академической гребле в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шансом воспользовалась мужская четверка парная, которую составили Максим Грибовский, Павел Синенко, Роман Шабатько и Федор Шорох. В полуфинале они показали второй результат в группе Б. Дальше проходили три сильнейшие лодки. Женские четверка распашная и двойка парная – вне борьбы за пьедестал. На данный момент в главных заездах выступят 2 отечественных экипажа.