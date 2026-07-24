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Белорусы поспорят за медали в заездах на ЧМ по академической гребле в Германии

24 июля 2026 12:50
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Лишь один экипаж из трех сумел пробиться в финальный заезд молодежного чемпионата мира по академической гребле в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шансом воспользовалась мужская четверка парная, которую составили Максим Грибовский, Павел Синенко, Роман Шабатько и Федор Шорох. В полуфинале они показали второй результат в группе Б. Дальше проходили три сильнейшие лодки. Женские четверка распашная и двойка парная – вне борьбы за пьедестал. На данный момент в главных заездах выступят 2 отечественных экипажа.

# Гребля

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