Первый тренер Александры Саснович: «Была цепкая, волевая к победе»

Новости Беларуси. Александра Саснович пришла в теннис в 9 лет, и до недавнего времени рядом с ней все эти годы бессменно был тренер Игорь Светлаков, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Игорь Светлаков, первый тренер Александры Саснович:

Пришла девочка с отцом. Очень тяжело давалось. Она очень сильно стеснялась, что у нее не получается. Била по мячу, ошибалась, уходила с корта, стояла в сторонке, смотрела, потом опять возвращалась. На тренировках отличалась своей индивидуальностью. У нее уже тогда проявлялись такие черты, как нестандартность, что и помогло ей добиться такого успеха.

Была цепкая, волевая к победе. За год выиграли 11 турниров. У нее было сформировано мышление человека, выигрывающего соревнования.

Я хочу, чтобы она прославляла белорусский спорт.

Да, именно, белорусский спорт. В 2017 году за Александру Саснович и Арину Соболенко болела вся Беларусь. Ведь в финале Кубка Федерации девушки показали, что у нас есть мировые теннисные звезды. И, несомненно, еще будут.

16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

Напомним, Арина Соболенко стала победительницей на турнире в китайском Ухане. Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису, рассказала о том, как проходили тренировки теннисистки, а также о ее волевом характере (об этом читайте здесь).