Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр
Новости Беларуси. 2 октября Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх. В этих образах они предстанут летом будущего года. Презентация прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивная экипировка разработана и пошита на пинском предприятии. Всего здесь планируют изготовить полтысячи комплектов. Коллекция получила название «Прастора». Ее символ выполнен в стилистике логотипа II Европейских игр и олицетворяет белорусские просторы.
В рамках II Европейских игр состоится акция, подобная олимпийской эстафете – «Пламя мира». Зажгут факел в Риме, а затем доставят в Беларусь. Участники этого марафона, а также волонтеры предстанут в особенной форме. Ее автор белорусский дизайнер Юлия Латушкина. В ее моделях нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта.