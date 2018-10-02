Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр

Новости Беларуси. 2 октября Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх. В этих образах они предстанут летом будущего года. Презентация прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивная экипировка разработана и пошита на пинском предприятии. Всего здесь планируют изготовить полтысячи комплектов. Коллекция получила название «Прастора». Ее символ выполнен в стилистике логотипа II Европейских игр и олицетворяет белорусские просторы.