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Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр

02 октября 2018 12:09
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Новости Беларуси. 2 октября Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх. В этих образах они предстанут летом будущего года. Презентация прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр-1

Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр-3

Спортивная экипировка разработана и пошита на пинском предприятии. Всего здесь планируют изготовить полтысячи комплектов. Коллекция получила название «Прастора». Ее символ выполнен в стилистике логотипа II Европейских игр и олицетворяет белорусские просторы.

Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр-6

В рамках II Европейских игр состоится акция, подобная олимпийской эстафете – «Пламя мира». Зажгут факел в Риме, а затем доставят в Беларусь. Участники этого марафона, а также волонтеры предстанут в особенной форме. Ее автор белорусский дизайнер Юлия Латушкина. В ее моделях нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта.

Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр-9

Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр-11

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Фотофакт

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