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«Шансы есть во всех видах спорта». Как будет представлена Беларусь на III Летних юношеских Олимпийских играх

02 октября 2018 09:57
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Главное – не победа, а участие. Интересно, насколько актуален знаменитый девиз для участников ІІІ Летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе?

«Шансы есть во всех видах спорта». Как будет представлена Беларусь на III Летних юношеских Олимпийских играх-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Национального олимпийского комитета РБ – Виктория Меннанова, старший тренер юношеской сборной по гребным видам спорта – Алексей Абалмасов и участница ІІІ Летних юношеских Олимпийских игр – Дарья Марусова.

С какими видами спорта будет представлена Республика Беларусь?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета РБ:
Республика Беларусь будет представлена в шестнадцати видах спорта, 37 атлетов представят нашу страну на ІІІ Летних юношеских Олимпийских играх. 4 года назад на ІІ Летних Олимпийских играх, они проходили в городе Нанкин, и тогда наша страна завоевала 9 медалей, в том числе, пять высшего достоинства.

«Шансы есть во всех видах спорта». Как будет представлена Беларусь на III Летних юношеских Олимпийских играх-4

В каких видах спорта у нас есть хорошие шансы выиграть?

Виктория Меннанова:
Шансы есть во всех видах спорта и мы очень надеемся, что ребята покажут свои лучшие результаты и достаточно серьезные, хоть и молодые у нас спортсмены едут. Но серьёзные результаты есть у них уже в карьере и в сезоне, поэтому мы очень надеемся, что все себя смогут проявить.

# Белорусские спортсмены # Виктория Меннанова # Алексей Абалмасов # Дарья Марусова # Фотофакт

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