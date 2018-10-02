«Шансы есть во всех видах спорта». Как будет представлена Беларусь на III Летних юношеских Олимпийских играх

Главное – не победа, а участие. Интересно, насколько актуален знаменитый девиз для участников ІІІ Летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета РБ: Республика Беларусь будет представлена в шестнадцати видах спорта, 37 атлетов представят нашу страну на ІІІ Летних юношеских Олимпийских играх. 4 года назад на ІІ Летних Олимпийских играх, они проходили в городе Нанкин, и тогда наша страна завоевала 9 медалей, в том числе, пять высшего достоинства.

В каких видах спорта у нас есть хорошие шансы выиграть?

Виктория Меннанова:

Шансы есть во всех видах спорта и мы очень надеемся, что ребята покажут свои лучшие результаты и достаточно серьезные, хоть и молодые у нас спортсмены едут. Но серьёзные результаты есть у них уже в карьере и в сезоне, поэтому мы очень надеемся, что все себя смогут проявить.